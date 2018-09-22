Російський журналіст про інтерв'ю Петрова і Боширова: це схоже на "маму", яка запитує "ти попісяв, а ручки помив?"

За оцінкою Володимира Познера, під час інтерв'ю була маса питань, які напрошувалися, і вони не йшли.

Росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані владою Великобританії в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, заперечували свою причетність до злочинів під час інтерв'ю непереконливо.

Таку думку висловив російський журналіст Володимир Познер, коментуючи інтерв'ю росіян пропагандистці Маргариті Симоньян, повідомляється на офіційному сайті журналіста.

«Це інтерв'ю було трошки схоже на «маму», яка запитує своїх дітей «ти попісяв, а ручки помив...». Там була маса питань, які напрошувалися, і вони не йшли. І Ріта сиділа з таким трохи нудьгуючим відчуттям і почуттям переваги, а ці двоє теж не розуміли, що вони там роблять. І коли людина говорить, а ви знаєте, от у Солсбері цей собор, у нього шпиль заввишки... це як з підручника спеціально вивчили», – вважає Познер.

Він зазначив, що був у Солсбері, коли робив фільм про Англію, і поїхав у той собор, не тому, що він дуже красивий і у нього високий шпиль, як у всякого собору, а через те, що там зберігається одна з трьох існуючих у світі копій Великої хартії вольностей 1215 року.

«Якщо говорити про витоки демократії в Англії, то ось ця Велика хартія вольностей – це вона і є. Я обов'язково хотів її побачити і зняти її, тому я був там. Але вони про це взагалі нічого не сказали, хоча саме це найголовніше, що є в цьому соборі. Тому не переконали», – підкреслив Познер.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Олександр Петров і Руслан Боширов дали інтерв'ю головному редактору пропагандистського російського телеканалу RT Маргариті Симоньян, після виходу в ефір якого журналісти та експерти відзначили відсутність з боку інтерв'юера питань, що напрошувалися, і низку неточностей у відповідях «отруювачів» Скрипалів.

Експерти видань «Insider» і Bellingcat з'ясували, що номери закордонних паспортів Олександра Петрова та Руслана Боширова майже збігаються з номерами документів інших співробітників ГРУ РФ.

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Довідка УНІАН.

4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджені висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Петрова і Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.