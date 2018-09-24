Болтон назвав розрив ядерної угоди з Іраном "найбільш значущим звершенням Трампа"
16:44, 24 вересня 2018Світ
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За словами Болтона, за плечима Трампа ще один «рік звершень».
Джон Болтон / REUTERS
Помічник американського президента з національної безпеки Джон Болтон розповів, що вважає найважливішим досягненням Трампа на посаді глави держави.
За словами Болтона, за плечима Трампа ще один «рік звершень». Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
«Я вважаю, що одним з найбільш значущих його звершень був вихід із нікчемної угоди з Іраном», — заявив Болтон.
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Він додав, що Трамп боровся з цією угодою ще в 2016 році. На думку Болтона, зазначена угода була найгіршою в історії країни.
Раніше держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео порадив чиновникам, які не згодні з політикою президента країни Дональда Трампа, піти зі своїх постів.
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