Болтон назвав розрив ядерної угоди з Іраном "найбільш значущим звершенням Трампа"

За словами Болтона, за плечима Трампа ще один «рік звершень».

Помічник американського президента з національної безпеки Джон Болтон розповів, що вважає найважливішим досягненням Трампа на посаді глави держави.

За словами Болтона, за плечима Трампа ще один «рік звершень». Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

«Я вважаю, що одним з найбільш значущих його звершень був вихід із нікчемної угоди з Іраном», — заявив Болтон.

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Він додав, що Трамп боровся з цією угодою ще в 2016 році. На думку Болтона, зазначена угода була найгіршою в історії країни.

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео порадив чиновникам, які не згодні з політикою президента країни Дональда Трампа, піти зі своїх постів.