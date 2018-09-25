Wall Street Journal: Україна задоволена Трампом, хоч він і хвалить Путіна

Союз між Вашингтоном і Києвом вигідний обом сторонам.

Те, як президент США Дональд Трамп вклонявся перед Володимиром Путіним у Гельсінкі, насторожило весь світ у липні. Найбільше причин хвилюватися було в України, якій вже чотири роки доводиться захищатися у неінтенсивній війні проти Росії.

Однак, попри захоплення американського президента Путіним, українці кажуть, що реальна політика адміністрації Трампа на диво лояльна до Києва і ворожа до Москви.

Про це пише Wall Street Journal, додаючи, що з певної точки зору нинішній президент США значно кращий, ніж його попередник.

«Адміністрація Трампа веде досить чітку політику щодо України, Росії і всього регіону. Проблема в тому, що сам президент не згоден з політикою своєї ж адміністрації», - пояснив колишній посол США в Росії Майкл МакФол.

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Протиріччя між словами Трампа і діями його адміністрації, особливо щодо України, Росії, Афганістану, НАТО і навіть КНДР, збиває з пантелику глобальну політичну еліту. Минулого тижня на саміті YES у Києві кілька учасників вказали на цю загадку.

Видання зауважує, що Трампу не дуже цікава Україна. Він часто говорів своїм помічникам, що хотів би дистанціюватися від української боротьби проти Росії, попри те, що остання окупувала 7% української території і відправила в сусідню країну близько 45 тисяч солдатів і найманців. Але загалом у його політиці щодо України немає й натяку на таку байдужість. Адміністрація передала Києву протитанкові ракети Javelin, що Барак Обама відмовлявся робити. Вона також передала значну економічну і військову допомогу, а американські війська разом з військовими інших 8 країн візьмуть участь у навчаннях в українському повітряному просторі в жовтні.

Якщо ж згадати про вербальну улесливість Трампа до Росії, то український президент Петро Порошенко каже, що він «не стривожений».

«»Адміністрація дуже підтримує Україну. Дональд Трамп – не весь уряд. Є ще Конгрес, суди і народ. Але у нас були дуже хороші, дуже продуктивні зустрічі з ним. Американський народ нас рішуче підтримує», - сказав Порошенко.

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Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка тепер посягає на крісло президента, погоджується з цим. За словами її радника Григорія Немирі, під час її короткої зустрічі з Трампом минулого року американський президент пообіцяв, що буде «приглядати» за Україною у її битві проти Росії.

Видання зауважує, що союз адміністрації Трампа з Києвом має сенс. Тому що захист України від російської агресії може принести велику вигоду. Зокрема, російська кібервійна проти сусіда привернула увагу американських і європейських аналітиків, які переконані, що тактики Москви демонструють її амбіції і здатність завдавати удари в інших країнах.

Виконавчий директор компанії Jigsaw Джаред Коен зауважив, що російські атаки проти України були «багатовекторними». Москва намагалася посилити недовіру українців до свого уряду і водночас створити етнічний і релігійний розкол.

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Коен, чия компанія входить в структуру Alphabet, отримав реальний «бойовий» досвід у кібервійні проти Росії на Сході України. Там він побував перед самітом YES, щоб допомогти місцевим чиновникам навчитися виявляти і протистояти атакам перед виборами, які пройдуть наступного року. Він зауважив, що російська кампанія дезінформації почалася за багато місяців до вторгнення. Москва поширювала плітки про те, що дітей нібито «розпинають українські націоналісти», сподіваючись, що це змусить «90% поліції стати на бік Росії», коли почнеться війна.

«Пропаганда була першим ударом», - сказав він.

За словами Коена, Росія може застосувати більше способів електронної війни під час українських виборів. А це означає, що США можуть багато чого навчитися.

«Україна на передовій. Все, що відбувається в США і Європі, обов’язково спочатку сталося в Україні. Тому кращий спосіб захистити американські президентські вибори – це подвоїти захист українських виборів», - пояснив Коен.