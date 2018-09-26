National Interest: Винищувач F-35 допоможе США побити російські С-300 і С-400

Розробники передового американського літака намагаються передбачити розвиток можливостей систем ППО потенційного ворога.

Нові американські винищувачі F-35 будуть оснащені системами озброєння, які зможуть знищувати повітряні цілі, розташовані не попереду літака і не в полі зору прицілу.

Про це National Interest розповіли неназвані чиновники з Пентагону. Ракета AIM-9X містить гнучку систему управління вектором польоту. А її здатність уражати цілі за межами видимості буде використовуватися з новітнім шоломом, який розширить поле атаки.

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Видання пише, що ВПС використовують «відкриті» і комп’ютерні симуляції для F-35, щоб попрактикуватися у бойових місіях проти передових систем протиповітряної оборони Росії і Китаю. Таким чином, Америка намагається передбачити і попередити можливі загрози, які надійдуть з боку цих двох країн в середині 2020-х років і пізніше. При цьому, під час тестів також враховуються можливості систем ППО, які поки що існують лише як теоретична розробка.

Чиновники ВПС США пояснили виданню, що ще в 2001 році, коли робота над «спільним штурмовим винищувачем» тільки почалася, основні загрози були зосереджені в Європі. Зокрема, такими були російські ракети С-300 і С-400. Тепер же додалися ще й китайські зразки озброєння.

«Вони отримали свої електроні ракетні системи класу «земля-повітря», які демонструють високу гнучкість. Відтворити це не дуже просто», - сказав генерал-майор Джеффрі Харріган, який керував програмою інтеграції F-35 і зараз командує повітряними операціями союзників на Близькому Сході.

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Наземні загрози від систем ППО – серйозна проблема, тому що сучасні види такого озброєння можуть брати літак на приціл за сотні кілометрів. Більше того, нові інтегровані системи протиповітряної оборони використовують швидші комп’ютерні процесори і краще взаємодіють одна з одною, виявляючи цілі на ширшому спектрі частот. У сукупності такі характеристики дозволяють цим системам виявляти навіть стелс-літаки. ЗМІ Росії нещодавно стверджували, що технологія невидимості на радарах безпомічна перед російськими системами ППО. Зокрема, російські С-300 і С-400 називають найкращими у світі. Більше того, Москва зараз працює над С-500, яка буде здатна знищувати навіть стелс-літаки на відстані до 125 миль.

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Хоча ВПС США готуються до малоймовірних прямих конфліктів з Росією чи Китаєм, за словами Харрігана, перед усім загрозу становлять потенційні вороги, які купили російську чи китайську зброю. Американський генерал пояснив, що F-35 розроблений згідно з підходом, який інженери називають «відкритою архітектурою», яка дозволяє швидко інтегрувати нові зразки озброєння, програмного забезпечення і авіаційні технології, які допоможуть подолати нові загрози.

«Одна з ключових причин, чому ми купили ці літаки в тому, що загрози продовжують розвиватися. І ми повинні бути здатними вижити у загрозливому середовищі, яке продовжує нарощувати можливості і намагається обмежити наш доступ до певних цілей, які ми можемо захотіти досягти. Цей літак дасть нам можливість проникати, доставляти зброю, а потім ділитися інформацією з усіма формуваннями», - пояснив Харріган.