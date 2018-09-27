The Times of India: Індія вирішила купити С-400 у Росії, начхавши на протест США
Перед візитом Володимира Путіна в Індію уряд в Нью-Делі все ж наважився підписати угоду про купівлю п’яти російських ракетних комплексів С-400 за 5,43 мільярди доларів.
Таким чином, як пише The Times of India, індійський уряд відкинув погрози США запровадити економічні санкції, хоча це вже сталося з Китаєм минулого тижня через купівлю цих же російських ракет.
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Джерела індійського видання повідомили, що урядовий комітет з питань безпеки на чолі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді затвердили «покупку, яка змінить всю гру». Це сталося фактично перед візитом Путіна в Індію, який відбудеться на початку наступного місяця.
Втім, офіційно в Нью-Делі не підтвердили ще своє рішення. Індійське видання пише, що С-400 здатні виявляти і знищувати ворожі бомбардувальники і стелс-винищувачі, а також ракети і безпілотники в радіусі 400 кілометрів. Джерела повідомили The Times of India, що Індія повинна буде заплатити спочатку лише 15% від контрактної суми. А решта грошей буде перерахована Москві в залежності від поставок. Загалом же, індійські ВПС сподіваються отримати перший ескадрон російських ракет з командною системою, пусковими установками, радарами і транспортерами впродовж 24 місяців після підписання угоди. Всі п’ять ескадронів у Індії чекають через 54-60 місяців.
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Також Індія хоче окрім С-400 купити у Росії ще чотири стелс-фрегати «Проекту 11356», 200 легких гелікоптерів К-226, а також отримати в лізинг атомний підводний човен. При цьому, уряд країни сподівається, що Вашингтон його за це не покарає санкціями. Угода про купівлю всього цього озброєння оцінюється в 12 мільярдів доларів.