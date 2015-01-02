В Москві заявили, що українців не пускають до Криму, щоб вони не бачили, як там добре

Таку думку він висловив в ефірі радіостанції "Россия сегодня", пише РИА Новости.

"Ті громадяни України, які приїжджають до Криму, порівнюють ситуацію в Криму і у себе. І це порівняння не на користь України", - сказав Цеков.

За його словами, йому особисто відомі приклади зміни думки українців про Крим після візиту на півострів.

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"У мене дуже багато знайомих проживають у Києві. Вони мені намагалися на першому етапі доводити, наскільки ми були не праві, а наскільки були праві вони. Вони розповідали про те, що у них все було нормально, що у них все спокійно. А ось зараз вони приїжджають, я з ними спілкуюся. У них ненормально, неспокійно, у них почуття тривоги. І проживши 3-5 днів в Криму, вони раптом починають говорити, що думають про повернення, шкодують, що не отримали російське громадянство раніше", - зазначив він.

Нагадаємо, з 27 грудня Україна припинила відправку пасажирських і вантажних потягів до Криму. Вони доїжджають лише до селища Новоолексіївка на адміністративному кордоні Херсонської області та півострова. В РНБО заявили, що це тимчасове рішення через загрозу можливих диверсій.