В Москві заявили, що українців не пускають до Криму, щоб вони не бачили, як там добре
Член Ради Федерації Росії Сергій Цеков вважає, що Україна влаштувала "транспортну блокаду Криму" для того, щоб жителі України не змогли об'єктивно оцінити ситуацію на півострові.
Таку думку він висловив в ефірі радіостанції "Россия сегодня", пише РИА Новости.
"Ті громадяни України, які приїжджають до Криму, порівнюють ситуацію в Криму і у себе. І це порівняння не на користь України", - сказав Цеков.
За його словами, йому особисто відомі приклади зміни думки українців про Крим після візиту на півострів.
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"У мене дуже багато знайомих проживають у Києві. Вони мені намагалися на першому етапі доводити, наскільки ми були не праві, а наскільки були праві вони. Вони розповідали про те, що у них все було нормально, що у них все спокійно. А ось зараз вони приїжджають, я з ними спілкуюся. У них ненормально, неспокійно, у них почуття тривоги. І проживши 3-5 днів в Криму, вони раптом починають говорити, що думають про повернення, шкодують, що не отримали російське громадянство раніше", - зазначив він.
Нагадаємо, з 27 грудня Україна припинила відправку пасажирських і вантажних потягів до Криму. Вони доїжджають лише до селища Новоолексіївка на адміністративному кордоні Херсонської області та півострова. В РНБО заявили, що це тимчасове рішення через загрозу можливих диверсій.