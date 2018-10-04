У Британії розповіли про особливості свого нового основного бойового танка Black Night (відео)

Свою назву перспективна машина отримала через розширені можливості нічного бою.

Британська компанія BAE Systems вперше розповіла про особливості свого нового творіння — основного бойового танка Black Night.

Машина, серед іншого, може отримати комплекс активного захисту, пише Naked Science із посиланням на Defence Blog.

Свою назву перспективна машина отримала через розширені можливості нічного бою. Танк оснастять двома незалежними системами нічного бачення, що дозволяють наводчику зосередитися на одній цілі, а командиру — одночасно ідентифікувати інші.

Читайте такожУ Британії розповіли про історичну подію для військового флоту країни

Розширена версія Black Night повинна отримати новий комплекс активного захисту (КАЗ), буде вистрілювати вражаючими елементами назустріч боєприпасам, що загрожують безпеці бойової машини. Підвищити живучість Black Night повинна нова лазерна система оповіщення опромінення з боку ворога. Покращити обізнаність екіпажу покликані нові камери, що працюють в інфрачервоному діапазоні. Вони встановлені в передній та задній частинах машини.

Крім того, танк Black Night планують зробити більш енергоефективним — за рахунок впровадження регенеративних елементів, що дозволяють відновлювати енергію. Нарешті, розробники планують зробити все, що дозволить знизити загальний час підготовки екіпажу до бою. Це допоможе здійснити вищезгадана електроніка.

Відео: BAE Systems

В цілому запропонована концепція нагадує американський варіант модернізації танків Abrams, в рамках якої обрали концепцію застосування КАЗ.

Як повідомляв УНІАН, США в четвер, 27 вересня, вперше використали винищувач F-35 в умовах бойових дій.