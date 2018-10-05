National Interest: Ізраїльські F-35 легко впораються з російськими С-300

Ізраїль може знищити ракети, щойно Москва повністю віддасть їх під контроль військ Асада.

Росія відправила в Сирію ракетні системи протиповітряної оборони С-300. Втім, сирійському режиму Башара Асада знадобиться ще кілька місяців, щоб під ретельним російським керівництвом навчитися ними користуватися.

А тим часом, розгорнутою зброєю точно будуть керувати військові радники, яких пришле Москва. Присутність російських військ буде означати, що Тель-Авіву доведеться тимчасово утриматися від удару по цих ракетних системах, якщо буде така необхідність. Але якщо подивитися на ситуацію суто з військової точки зору, то поява С-300 в Сирії ніяк не обмежує можливості Ізраїлю.

Про це сьогодні пише National Interest нагадуючи, що в арсеналі Тель-Авіва є F-35I, які відносно легко можуть розправитися з російськими С-300.

«Операційні можливості ВПС такі, що ці батареї ніяк не обмежують їхні дії. Всі знають, що у нас є стелс-винищувачі, найкращі літаки у світі. Ці російські батареї не здатні їх навіть помітити», - сказав міністр регіональної співпраці Ізраїлю Цахі Ханегбі.

Одним з головних завдань F-35 від початку було придушення і знищення ворожих систем ППО, таких як С-300. І в майбутньому ці винищувачі будуть ще більш грізними у виконанні цих завдань завдяки програмному забезпеченню Block 3F і Block 4, а також різним технічним конфігураціям. Тель-Авів оголосив, що його F-35 у повній боєздатності з грудня 2017 року. А минулого лютого він підписав угоду з Lockheed Martin, згідно з якою ізраїльська модифікація винищувача буде оновлена до Block 3F+ до грудня 2021 року.

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Але навіть без доступу до повного функціоналу Block 3F просто зараз, ізраїльський флот F-35 дає ВПС країни здатність завдати удар по сирійських С-300. Власне, ці літаки можуть впоратися з цим завданням краще, ніж будь-який інший винищувач. Стримуючим фактором, щоправда, буде те, що цими ракетами зараз напряму керують росіяни.

У Москві кажуть, що на підготовку солдатів Сирії знадобиться щонайменше три місяці. Втім, Ізраїль може серйозно задуматися про знищення С-300, коли Росія остаточно передасть їх під сирійський контроль.