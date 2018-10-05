Business Insider: Росія знайшла, кому «впарити» свої танки Т-14 «Армата»

Індія може придбати російські танки, які сама Москва не може собі дозволити.

У Росії, здається, з’явився великий покупець, зацікавлений в танках наступного покоління Т-14 «Армата».

Начальник штабу Збройних сил Індії Біпін Рават зараз перебуває з офіційним візитом у Росії, де він відвідає кілька військових баз і обговорить оборонні угоди на 10 мільярдів доларів, пише Business Insider.

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Однією з тем для розмов з російською стороною буде танк Т-14, а також інші зразки зброї на платформі «Армата». Видання нагадує, що окрім нового російського танка на цій платформі також базуються БМП Т-15 і самохідні гаубиці «Коаліція-СВ». В листопаді минулого року Індія оголосила, що збирається купити 1770 бойових машин для заміни застарілого радянського арсеналу танків, який складається в основному з Т-72. При цьому, Нью-Делі розраховує, що всі нові танки будуть збудовані на території Індії з допомогою оригінального виробника.

Видання зауважує, що на заваді закупці саме російських Т-14 можуть стати санкції США, які забороняють країнам укладати оборонні контракти з Росією під страхом потрапити під американські обмеження. Втім, всупереч цим санкціям, сьогодні Індія підписала угоду про купівлю російських ракет ППО С-400. Як відреагує на це Вашингтон, поки не відомо.