У Білому домі прокоментували угоду Манафорта зі слідством

У Білому дому запевняють, що угода Манафорта зі слідством не має нічого спільного з президентом США.

Визнання провини Полом Манафортом і його згода на співпрацю зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером абсолютно не пов'язані з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє УП з посиланням на Associated Press.

"Це абсолютно не має нічого спільного з президентом чи його переможною президентською кампанією 2016 року. Це абсолютно не пов'язано", - заявила Сандерс.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт погодився співпрацювати зі спеціальним представником Департаменту юстиції США Робертом Мюллером у справі про втручання Росії у американські вибори. Манафорт визнав вину за обвинуваченням у змові проти США, а також за обвинуваченням у змові з метою створити перешкоди правосуддю. Інші звинувачення проти нього були зняті.

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Справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів екс-президента Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йдеться, що Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Ґейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, "Партії регіонів" та «Опозиційного блоку».

За останніми даними, Манафорт отримав від українських політиків 31 млн доларів за надання політичних консультацій лише у 2012 році.

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.