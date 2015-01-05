Жириновський заявив, що Крим необхідно перейменувати

Депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський вважає, що Крим необхідно перейменувати в Тавриду. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Lifenews, повідомляють Крим.Реалії.

За його словами, нинішнє найменування півострова «чисто кримськотатарська», а має бути грецьким, вважає політик.

«Таврида - грецька назва. І Севастополь, Феодосія, Керч, Євпаторія - це все грецьке. Крим - чисто кримськотатарська назва. Первісним все має бути! Не Волгоград, а Царицин, не Кіров, а Вятка, не Ульяновськ, а Симбірськ, не Ногінськ, а Богородськ», - сказав Жириновський.

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Жириновський повідомив, що ЛДПР буде ініціювати прийняття Держдумою звернення до уряду Росії щодо перейменування Криму в Тавриду.

В кінці лютого-на початку березня 2014 року війська без розпізнавальних знаків, що були перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ, окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.