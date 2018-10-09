У Росії міст упав на поїзд (фото, відео)

Влада прийняла рішення демонтувати міст, який частково обвалився.

У місті Свободний Амурської області РФ міст обвалився на головний шлях Транссибірської залізничної магістралі.

Про це повідомили у прес-службі управління МНС РФ по регіону.

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Два прольоти віадука впали на залізничне полотно. За попередньою інформацією, інцидент стався, коли по мосту їхав вантажний автомобіль, водія якого доставили до лікарні. Під віадуком стояв вантажний потяг.

Влада міста прийняла рішення демонтувати міст, який частково обвалився.

"Було прийнято рішення про демонтаж конструкції", - сказали ТАСС у мерії.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.