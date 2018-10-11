Вбитий у Лондоні соратник Березовського планував викрити зв'язки "Аерофлоту" з розвідкою РФ - WSJ

На наступний день після того, як Глушков був знайдений мертвим, в одному з судів Лондона повинні були пройти попередні слухання у його справі.

Вбитий у Лондоні діловий партнер Бориса Березовського Микола Глушков збирався оприлюднити інформацію про зв'язки компанії "Аерофлот" з російськими спецслужбами.

Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на друзів Глушкова та документи одного з лондонських судів, передає dw.com.

На наступний день після того, як Глушков був знайдений мертвим, в одному з судів Лондона повинні були пройти попередні слухання у його справі, стверджує видання, відзначаючи, що 68-річний емігрант готувався захищатися без адвоката і вивчав необхідну літературу.

У тривалому судовому процесі за звинуваченням з боку російської влади у розкраданні коштів Глушков збирався довести свою невинуватість і викрити діяльність "Аерофлоту" з прикриття російських спецслужб, пише WSJ. "Ця справа була метою його життя, він не збирався здаватися", - згадує друг і колишній діловий партнер Глушкова Георгій Шуппе.

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Зокрема, будучи заступником голови "Аерофлоту", Глушков в ході аудиту витрат компанії з'ясував, що з 15 тисяч працівників 3,5 тисячі були "співробітниками однієї з російських розвідувальних структур під прикриттям".

За словами Марини Литвиненко, вдови Олександра Литвиненка - екс-співробітника КДБ і ФСБ, який помер у Лондоні після отруєння полонієм - "Аерофлот" з радянських часів допомагав спецслужбам передавати гроші російським агентам по всьому світу, а також здійснював перевезення "секретних вантажів", пише далі WSJ.

Щоб позбавити "Аерофлот" від витрат на агентів під прикриттям, Глушков "написав листа керівникам двох головних розвідувальних служб Росії, запропонувавши їм самим платити зарплати... з урахуванням того, якою мірою вони використовували компанію", стверджує видання, відзначаючи, що після цього, за словами Глушкова, фінансове становище компанії одразу покращилося.

Як повідомляв УНІАН, 68-річного Глушкова, колишнього близького ділового партнера покійного російського олігарха і критика Кремля Бориса Березовського виявили мертвим пізно ввечері 13 березня в його квартирі в Лондоні.

На його шиї було видно сліди удушення, однак повної впевненості в насильницькому характері смерті спочатку не було.

Глушкова знайшли мертвим через тиждень після отруєння в британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яких, за даними британських слідчих, отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Влада Британії покладає на Москву відповідальність за це отруєння. Росія звинувачення відкидає. Скрипалів невдовзі виписали з лікарні, нині місце їх перебування не розголошують.

Скотленд-Ярд вивчає версію, згідно з якою Глушков міг, як і Скрипаль, стати жертвою професійних убивць, які живуть в Англії або надісланих російськими спецслужбами, йдеться в публікації The Guardian.