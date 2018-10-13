Екс-депутат Держдуми пояснив, чому в Кремлі не буде перевороту

Російська опозиція не має бажання створювати альтернативу нинішньому главі РФ, розповів екс-депутат.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що в Кремлі зараз не буде перевороту, оскільки непомітна явна альтернатива президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Російська опозиція не має бажання створювати альтернативу нинішньому главі РФ, розповів екс-депутат під час чату на "Главреді".

"Будь-який переворот, тим більше, революція, можливі тільки тоді, коли є явна помітна і зрозуміла альтернатива, яка на даний момент не проглядається", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, колосальною проблемою російської опозиції є нездатність і навіть небажання подібну альтернативу створити. "І корінь цієї проблеми в тому, що альтернатива, яка була добре сприйнята суспільством, що лежить на галявині "лівих" сил або націоналістичних", — додав Пономарьов.

"А альтернативу, яку б хотіли еліти, що в оточенні Путіна, що ті частини, які підтримують несистемну опозицію, це альтернатива неоліберальна, яку суспільство навряд чи буде готове підтримати", — заявив він.

"Класичний приклад — ситуація з пенсійною реформою, коли те, що зробив Путін, це було саме те, до чого закликав такий видатний російський опозиціонер Олексій Навальний у програмі своєї незареєстрованої партії і в ході виборів на пост — Ред.) мера Москви", — сказав співрозмовник.

"Однак зараз, коли з цією ж ініціативою вийшов Путін, Навальний тут же розвернувся на 180 градусів і почав це критикувати. Люди все це бачать, і тому не хочуть повернутися в ситуацію 90-х років або потрапити в ту ситуацію, яка зараз в Україні, коли політичні погляди підганяються під нагальні інтереси за рахунок більшості населення", — стверджує колишній депутат.

Як повідомляв УНІАН, екс-депутат Держдуми розповів, коли вирішиться проблема Донбасу.