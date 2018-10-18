Майже половина американських військових впевнені, що незабаром буде війна

Головною загрозою державній безпеці США військові визнали кібертероризм, далі в списку загроз - Росія і Китай.

Американські військові очікують, що найближчим часом США візьмуть участь у масштабній війні.

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Про це повідомило видання Military Times з посиланням на анонімне опитування діючих солдатів, передає kommersant. 46% учасників опитування заявили, що очікують військовий конфлікт протягом року, половина (50%) вважає малоймовірним, ще 4% не визначилися. Рік тому чекали конфлікт 5%, дві третини (67%) - не очікували, а більше чверті (28%) вагалися з відповіддю.

Головною загрозою державній безпеці США військові визнали кібертероризм (89%). Далі в списку загроз - Росія (71%) і Китай (69%), різні види терористів (48-57%), Північна Корея (46%), Іран (40%) і «білі націоналісти» (35%).