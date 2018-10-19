У в'язниці Іспанії одружилися двоє засуджених за крадіжки (відео)

Життя молодят за гратами після весілля навряд чи зміниться.

Бонні та Клайд з Іспанії. У в'язниці на північному заході Іспанії відгуляли весілля.

Як ідеться в сюжеті ТСН, наречені Еуса та Хорхе зустрілися вже за ґратами. Обидва загриміли за крадіжки. А коли закохалися, попросили тюремників дозволу якнайшвидше одружитися.

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У лютому отримали відмову, а жінку взагалі збиралися перевести до іншої в'язниці. Та врешті тюремники погодилися ненадовго відпустити в'язнів, аби ті провели скромну церемонію під наглядом охоронців.

Життя молодят за ґратами після весілля навряд чи зміниться, бо бачаться закохані вкрай рідко та й то лише через скло.