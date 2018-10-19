Дружина зниклого в Китаї екс-голови «Інтерполу» думає, що він вже мертвий

Жінка каже дітям, що зниклий тато просто «у відрядженні».

Дружина екс-голови «Інтерполу» Мена Хунвея вважає, що її чоловіка, якого арештували в Китаї минулого місяця, вже може не бути серед живих.

Як повідомляє The Guardian, Грейс Мен сказала, що досі чекають можливості побачитися з ним чи хоча б почути якісь звістки від нього. Однак, з 25 вересня, коли Мен вирушив з Франції у Китай, сім’я його не бачила.

«Я кажу дітям, що тато в тривалій діловій поїздці. Ми хочемо почути його голос», - сказав дружина колишнього голови «Інтерполу».

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У вересні Грейс Мен повідомила про зникнення чоловіка, коли отримала зашифроване повідомлення у WhatsApp зі змістом: «Чекай на мій дзвінок». Після слів у повідомленні було вставлене емоджі у формі ножа. Поліція Франції відкрила розслідування, а «Інтерпол» звернувся до офіційного Пекіна з вимогою роз’яснень. У відповідь служба отримала заяву Мена Хунвея про відставку. А 7 жовтня китайська влада оголосила, що він затриманий через підозри у хабарництві.

«Я вважаю, що це політичне переслідування. Я не впевнена, чи він ще живий. Вони дуже жорстокі і брудні», - сказав дружина Мена, маючи на увазі китайську Компартію.