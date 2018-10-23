Після вбивства журналіста Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії з будівлі вийшов його двійник (відео)

Наразі "двійник" є одним з підозрюваних у справі.

Після зникнення колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині з будівлі вийшов його двійник.

Чоловік покинув консульство через задній вихід та був одягнений у одяг Хашоггі, окуляри та мав несправжню бороду, повідомляє CNN з посиланням на матеріали турецького розслідування, надані джерелом.

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Наразі "двійник" є одним з підозрюваних у справі. Джерело CNN ідентифікувало чоловіка як Мустафу аль-Мадані. За даними турецького слідства, його надіслали вбити журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, під час його візиту у консульство.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашоггі, який співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня в саудівське консульство в Стамбулі в Туреччині.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли, що, як підозрюють, там журналіста катували і вбили.

Протягом двох тижнів після зникнення журналіста у Саудівській Аравії заперечували свою причетність до інциденту. 20 жовтня місцева влада підтвердила смерть Хашоггі у консульстві, однак, за їх версією, журналіст загинув внаслідок бійки.