У мережі з'явилося фото однієї із бомб, відправлених політикам США
22:27, 24 жовтня 2018Світ
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Знайдені вибухові пристрої, імовірно, були справжніми.
Посилка призначалася екс-главі ЦРУ Джону Бреннану / фото twitter.com/ABC
У мережі з'явилася фотографія одного з вибухових пристроїв, які невідомі відправили ряду американських політиків.
На фотографії, представленій телеканалом ABC News, видно, що посилка призначалася екс-главі ЦРУ Джону Бреннану.
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NBC News пише, що знайдені вибухові пристрої, імовірно, були справжніми. Вони були упаковані в обгортковий папір, в якості зворотної адреси було вказано адресу конгресмена Деббі Вассерман-Шульц.
Раніше стало відомо, що співробітники безпеки перехопили посилки з вибуховими пристроями, надіслані колишньому президенту Бараку Обамі і подружжю Клінтон. Також через підозрілий предмет було евакуйовано будівлю Time Warner, де розташовується редакція CNN.
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