Ердоган назвав основну причину розростання конфлікту в Сирії

Лідери Туреччини, Росії, Франції та Німеччини за підсумками чотиристороннього саміту щодо Сирії в Стамбулі виступили зі спільною заявою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що військового шляху врегулювання конфлікту в Сирії немає.

Як передає агентство «Анадолу», про це він заявив на спільній прес-конференції за підсумками сьогоднішнього чотиристороннього саміту щодо Сирії в Стамбулі за участю лідерів Туреччини, Росії, Франції та Німеччини.

Президент Туреччини назвав плідними й конструктивними підсумки переговорів за участю президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.

«Участь Франції та Німеччини зробить вагомий внесок у позитивні процеси, що почалися завдяки переговорам в Астані», - сказав президент Туреччини.

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За словами Ердогана, основною причиною розростання конфлікту в Сирії стало зневажливе ставлення міжнародної спільноти. Байдужість міжнародного співтовариства стала першопричиною розростання кризи в Сирії й перетворення конфлікту на проблему глобального характеру, пояснив турецький лідер.

Він зазначив, що багато країн усвідомили масштаби загрози сирійського конфлікту лише тоді, коли наслідки трагедії досягли їх кордонів.

Ердоган підкреслив, що військового шляху врегулювання конфлікту в Сирії немає, а режим припинення вогню в Сирії повинен носити довгостроковий характер, кровопролиття необхідно припинити.

Президент Туреччини привернув увагу до того факту, що основний тягар негативних наслідків сирійського конфлікту вже тривалий час несуть на собі сусідні країни.

Ердоган повідомив, що учасники стамбульського саміту обговорили шляхи забезпечення стабільності в Сирії та досягнення політичного врегулювання з урахуванням законних вимог сирійського народу.

При цьому учасники стамбульського саміту закликали до якнайшвидшого завершення формування Конституційного комітету щодо Сирії.

Вони обговорили тему повернення сирійських біженців на батьківщину. Лідери чотирьох країн зійшлися в думці, що процес повернення сирійців має здійснюватися в рамках норм міжнародного права, на добровільних засадах, з урахуванням заходів безпеки та в координації з ООН.

Вони також домовилися про продовження поставок гуманітарної допомоги сирійському народу.