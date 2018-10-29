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Президент Польщі не вважає тему німецьких репарацій за Другу світову війну закритою

02:45, 29 жовтня 2018
Світ
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Анджей Дуда / REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає закритою тему виплат Німеччиною репарацій за шкоду, яку було завдано країні під час Другої світової війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Європравда.

Дуда нагадав слова колишнього президента Леха Качинського про те, що "збитки, завдані Польщі, ніколи не були компенсовані".

"Ось і проміжні підсумки роботи парламентської експертної групи підтверджують, що наші втрати не були виконані", — зазначив Дуда.

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"У моєму розумінні виплата репарацій - це не закрита тема", — сказав Дуда.

За його словами, ситуація з виплатою репарацій є питанням справедливості і відповідальності.

Як відомо, Німеччина відхилила вимогу Польщі щодо нових переговорів про виплату додаткових репарацій за роки Другої світової війни, зазначивши, що ця проблема вже була врегульована в 1953 році.

Однак керівна партія Польщі заявляє, що рішення, прийняті владою комуністичної епохи, не діють, тому що вони були зроблені під тиском з боку Радянського Союзу.

Нагадаємо, у березні цього року голова комісії по репараціях сейму Аркадіуш Мулярчик заявив, що Польща має намір зажадати від Німеччини $850 млрд у вигляді репарацій. Він назвав цю цифру «величезною, але обґрунтованою».

Комітет з питання виплати Німеччиною репарацій за роки Другої світової війни був створений в парламенті Польщі в минулому році. Його метою був аналіз розміру репарацій, які повинні бути виплачені Польщі.

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Теги: #Польща#Німеччина#Друга світова війна#Анджей Дуда