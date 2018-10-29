Washington Post: Підозрюваний у розсилці бомб у США виявився прихильником Кремля

Арештований чоловік жив у російському кварталі, писав про «братів росіян» і поширював посилання на російську пропаганду.

Сторінка у Facebook підозрюваного у розсилці бомб помітним політикам і акторам у США рясніє не лише повідомленнями про футбол, жінок у Америку, а й посиланнями на пропаганду Кремля. Зокрема, на його сторінці чимало посилань на матеріали про громадянську війну в Сирії з російськими поглядами.

Про це пише Washington Post, нагадуючи, що 56-річний Цезар Сайок був активним прихильником американського президента Дональда Трампа. Його арештували у Флориді в п’ятницю за звинуваченнями у федеральних злочинах. Однак, як свідчить його сторінка в Facebook, з 2015 року Сайок неодноразово писав про «російських братів». Поки точно не зрозуміло, чому він так називав росіян і як дійшов до того, щоб поширювати російську пропаганду, яка виправдовує агресивні дії Кремля в Сирії.

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Соціальна мережа вилучила сторінку американця з публічного доступу після поширення новин про його арешт. Однак, Washington post вдалося отримати доступ до сотень повідомлень вірогідного «поштового терориста» від експерта Колумбійського університету Джонатана Олбрайта, який займається дослідженням соціальних мереж. Він скачав повідомлення Сайока до того, як Facebook видалив його сторінку.

В одному з повідомлень за 2016 рік Сайок писав про «моїх братів з Росії і родичів Путіна, які сьогодні до нас приїхали» в Hard Rock Cafe у Флориді. З 2015 року підозрюваний щонайменше п’ять разів писав про «братів росіян» поруч з фото, на яких він посміхався поруч з якимись людьми. Повідомлення на його сторінці у Facebook написані погано і їх важко зрозуміти. Однак, текст в них часто повторюється. До арешту Сайок жив у районі Маямі з великим російським населенням. Тож вірогідно, що росіяни, про яких він писав, були лише його друзями і сусідами з американським громадянством.

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Також Сайок неодноразово критикував у своїх повідомленнях адміністрацію Барака Обами за підтримку опозиційних сил у Сирії, які воюють проти режиму Башара Асада. При цьому, він виправдовував дії Росії, яка нібито бореться проти «Ісламської держави». Гілларі Клінтон, яка теж отримала підозрілий пакунок минулого тижня, він називав «гіршою, ніж тероризм».