Росія значно далі від розвалу, ніж 20 років тому - політолог

Політолог нагадує, що навіть Чечня, яка півтора десятка років воювала за незалежність із Росією, зараз щільно інтегрована в структуру федерації.

Незважаючи на те, що з екранів телевізорів і сторінок ЗМІ експерти різних рівнів і рангів передрікають Росії швидкий розвал, насправді сьогодні Росія значно далі від розвалу, ніж 20 років тому, впевнений відомий політолог Олег Волошин.

Про це пише "Главред".

"Якщо ми уважно подивимося і на соціологію, і на результати виборів різних рівнів, то в Росії немає фактично регіонального розколу (окреме питання по Північному Кавказу), а є політико-соціальний розкол: середній клас в великих містах налаштований опозиційно, тоді як широкі народні маси в цілому підтримують Путіна. Ця ситуація абсолютно ідентична що в Калінінграді, що у Владивостоці. І в самій західній точці Росії, і в самій східній є умовні ліберали і націоналісти-державники", - пише Волошин.

Політолог нагадує, що навіть Чечня, яка півтора десятка років воювала за незалежність з Росією, зараз щільно інтегрована в структуру федерації.

"Сепаратизм у національних автономіях можливий тільки в разі серйозного ослаблення центральної влади в Москві. У того ж Кадирова зараз фактично особиста унія з Путіним. Що буде після відставки нинішнього російського президента, сказати складно. Але сьогодні чеченському керівництву вигідніше бути в складі Російської Федерації, ніж за її межами", - пише політолог.

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Волошин нагадав, що Кадиров, до речі, брав участь в окупації Криму - він зміг умовити одновірців не чинити опір.

Проблеми Росії, зазначив політолог, в поганій демографії і наростаючому технологічному відставанні, яке посилили західні санкції.

"Саме обмеження доступу до технологій, а не прямий вплив на російські компанії або бюджет, є найбільш неприємною для Кремля складової західних санкцій", - зазначив політолог.

"Сьогодні Росія досить стійка. Але в ній практично не відбувається розвитку, в тому числі і через особливості політичного режиму. Схоже, це починають розуміти у Кремлі. Тому я очікую найближчим часом певну лібералізацію режиму та посилення конкуренції усередині еліти. Тому що в сучасному світі недостатньо бути стабільним, якщо ти претендуєш на статус великої держави. Потрібно мати конкурентну політичну систему. Останні вибори губернаторів показали, що Кремль йде на дуже акуратні кроки в бік посилення плюралізму в політичній системі", - додав він.