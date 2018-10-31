Wall Street Journal: НАТО послав попередження Росії найбільшими навчаннями з часів Холодної війни

Однак, альянс також намагається показати союзникам, що за безпеку потрібно платити.

Бойові кораблі, літаки і піхотинці НАТО штурмують крижане узбережжя на Півночі Європи, відпрацьовуючи відбиття атаки зовнішнього ворога в цьому місці. Це найбільші військові навчання альянсу з часів Холодної війни.

Про це пише Wall Street Journal, нагадуючи про маневри союзників, які зараз проходять в Норвегії. Демонстрація сили – це, перед усім, застереження для Росії, агресивного сусіда північноєвропейської країни. Однак, це також і послання як господарю навчань, так і іншим 28-м країнам-учасницям альянсу, яке говорить: у безпеки є своя ціна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що навчання демонструють готовність захищати союзників, таких як Норвегія.

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«Звісно, я чекаю, що і Норвегія виконає свої зобов’язання перед НАТО і союзниками», - додав він, нагадавши про необхідність збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував союзників за те, що вони не достатньо витрачають на свої армії в той час, як альянс намагається збільшити свої можливості у відповідь на агресивну поведінку Росії. Інші країни, які мають спільні з нею кордони, зокрема Польща і країни Балтії, швидко наростили витрати на оборону після початку війни в Україні і російської анексії Криму в 2014 році. Західні країни-учасниці НАТО розмістили свої контингенти військ в Латвії, Литві і Естонії. Тим часом альянс намагається покращити свою здатність воювати в регіоні на випадок, якщо доведеться.

Норвегія, Німеччина і інші заможні країни Європи кажуть, що їм важко виділити 2% від ВВП на армію, тому що це надто велика сума для їхніх економік. Норвезький міністр оборони Франк Бакке-Єнсен пояснив, що меншим чи біднішим країнам легше виконати вимогу НАТО, адже для них це значно менші гроші. Тож його країна робить все поступово. З 2013 року вона збільшила фінансування армії на 30%, а заповітних 2% від ВВП досягне до 2024-го. Столтенберг же наполягає, що багатство – це не виправдання.

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«Якраз навпаки. Бути багатим – це не проблема. Я погоджуюся, що 2% від великого ВВП – це не одне і теж, що і 2% від значно меншого розміру економіки. Але навіть виділивши цю суму, лишається ще 98%, які можна використати для чогось іншого. І ці 98% від великого ВВП – це значно більші гроші, ніж від маленького», - пояснив Столтенберг.

Деякі аналітики кажуть, що Норвегія не витрачає на армію стільки, скільки просить НАТО, не тому, що у неї бракує грошей, а через настрої громадян. На відміну від Балтії і Польщі, Норвегія ніколи не була під окупацією Кремля.

«Люди не відчувають прямої загрози з боку Росії. Вони не вважають, що конфлікт можливий», - сказав професор норвезького Інституту оборонних досліджень Паал Сігурд Хілде.