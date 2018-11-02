Фукуяма назвав головну трагедію правління Путіна

З відходом Путіна піде і його режим, адже він не створив інститути, які не залежать від "правильного царя", вважає Фукуяма.

Великі лідери створюють інститути, які не залежать від правильного царя, що сидить на троні. Путін цього зробити не зміг.

Про це заявив професор Стенфордського Університету Френсіс Фукуяма в своєму інтерв'ю для проекту грузинської телекомпанії "STV" російською мовою «Прикордонна ZONA», яке було опубліковано 29 жовтня 2018 року.

Так, Фукуяма, відповідаючи на питання, чи представляє він коли-небудь собі справжню демократію в Росії, відповів, що, хоча це неможливо при нинішньому режимі, однак там живе досить багато людей, які бажали б змін на краще.

«Я думаю, що в Росії є багато молодих людей, які не хочуть жити в такій країні, в якій вони живуть зараз. У них буде можливість висловити свою думку, навіть якщо вона буде відхилятися політично, я думаю, що буде серйозна боротьба. Зараз автократична система вкоренилася дуже глибоко, але я не бачу чому це може бути неможливо для нових поколінь робити інший вибір на своєму шляху», - заявив він.

При цьому він зазначив, що сумнівається в тому, що це можливо при нинішньому режимі, який перебуває при владі. Вихід, за його словами, один - це зміна режиму, адже Путін не вічний. На його думку, з відходом Путіна піде і його режим.

«Він не створив інститутів. Це справжня трагедія його правління. Великі лідери створюють інститути, які не залежать від правильного царя, що сидить на троні. Він цього не зробив. Після того, як він піде, буде хаотична боротьба за владу, результати якої дуже складно передбачити», - заявив Фукуяма.

"Прикордонна ZONA" – проект, запущений в 2017 році на базі телеканалу "STV" журналістом Єгором Куроптевим. Мета проекту – просування євроатлантичної інтеграції країни, протидія пропаганді і поширенню правди для російськомовної аудиторії в Грузії, Росії, Україні та інших країнах про війну 2008 року, окупацію, війну в Сирії, анексію Криму та війні на сході України.