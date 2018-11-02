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У Єгипті обстріляли автобус із паломниками: семеро загиблих (відео)

20:06, 02 листопада 2018
Світ
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Атака на християн-коптів в Єгипті. Чоловік обстріляв автобус, що прямував до монастиря на південному заході країни.

Загинули щонайменше семеро людей. Ще 14 травмовані. Відповідальність за напад поки що на себе ніхто не взяв.

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Теги: #обстріл#Єгипет#автобус