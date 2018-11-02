У Єгипті обстріляли автобус із паломниками: семеро загиблих (відео)
20:06, 02 листопада 2018Світ
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Чоловік обстріляв автобус, що прямував до монастиря на південному заході країни.
У Єгипті обстріляли автобус з паломниками.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Атака на християн-коптів в Єгипті. Чоловік обстріляв автобус, що прямував до монастиря на південному заході країни.
Загинули щонайменше семеро людей. Ще 14 травмовані. Відповідальність за напад поки що на себе ніхто не взяв.
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