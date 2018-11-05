В Єгипті можуть заборонити носити нікаб в громадських місцях
08:09, 05 листопада 2018Світ
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Однією з причин для заборони нікабів, як стверджують автори ініціативи, стали «проблеми, що виникають у сфері безпеки».
Ілюстрація / REUTERS
В Єгипті розробляється законопроект про заборону на носіння в громадських місцях нікабу.
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Як повідомляє Egypt Independent, для порушників пропонується встановити штраф у 1000 єгипетських фунтів ($56), а при повторному порушенні - збільшити суму вдвічі, передає kommersant.
Однією з причин для заборони нікабів, як стверджують автори ініціативи, стали «проблеми, що виникають у сфері безпеки». Також прихильники заборони на носіння головного убору, що повністю закриває обличчя і залишає лише прорізи для очей, посилаються на позитивний досвід Алжиру, де подібний закон був прийнятий місяць тому через те, що подібні елементи одягу заважають ідентифікації особи.
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