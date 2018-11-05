В Індонезії виключили вибух на борту Boeing 737, що розбився
Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав аварії 29 жовтня, розбився від удару об поверхню моря.
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Про це заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Сурджанто Танджоно, передає kommersant. За його словами, повітряне судно навряд чи зруйнувалося від вибуху.
«Судячи з невеликих уламків, літак ударився об воду на досить високій швидкості. Такі ушкодження бувають у літака, коли він вступає в контакт з водою, а не вибухає у повітрі. У разі вибуху уламки більші за розміром», - пояснив голова комітету.
Як повідомляв УНІАН, чорний ящик лайнера був знайдений 1 листопада. Дані з бортового самописця вдалося отримати через три дні, 4 листопада. Пошуки другого, мовного самописця ще тривають.
Літак Lion Air, що здійснював рейс з Джакарти в провінцію країни Банка-Белітунг, пропав з радарів через 13 хвилин після вильоту, коли знаходився над Яванською морем. На його борту перебувало 189 осіб, всі вони загинули.