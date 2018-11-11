У Флориді перерахують голоси на виборах в Сенат і губернатора

У Флориді з мінімальним відривом лідирують представники республіканців, Трамп заявляє, що їх перемогу намагаються вкрасти.

Влада американського штату Флорида прийняла рішення про машинний перерахунок голосів, щоб виявити переможця проміжних виборів в Сенат і губернатора, що пройшли 6 листопада. Про це повідомляє "112 Україна".

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Остаточні результати голосування будуть названі не пізніше 15 листопада.

За останніми даними, жителі Флориди обрали в Сенат республіканця Ріка Скотта, який обіймав посаду губернатора штату. Однак його суперник демократ Білл Нельсон відстав від нього на 12,5 тисяч голосів, тобто різниця між кандидатами становить близько 0,15%.

Не виявлено і переможця боротьби за губернаторське крісло. Республіканець Рон Десантіс випереджає демократа Ендрю Гіллума на 33,7 тисячі голосів, або 0,41 відсотка. Гіллум, який може стати першим афроамериканським губернатором Флориди, ініціював перерахунок голосів.

Пильний інтерес до Флориді викликала заява Скотта про те, що демократи могли організувати вкидання в округах Броуард та Палм Біч. Жодних доказів своїх слів він не навів.

Президент США Дональд Трамп похмуро пожартував, що у затягуванні підрахунку голосів у Флориді винна Росія. І пообіцяв в Twitter уважно стежити за ходом перерахунку.

Аналогічна ситуація складається і на губернаторських виборах в штаті Джорджія. Там теж лідирує кандидат від Республіканської партії Брайан Кемп, однак демократи намагаються це заперечити.