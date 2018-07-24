Стало відомо, як пішла з життя засновниця Femen Оксана Шачко

Останній раз Шачко бачили живою у п'ятницю.

Одна з засновниць скандального жіночого руху Femen Оксана Шачко покінчила з собою, повісившись у власній квартирі у Парижі.

Про це "Українській правді" розповіла інша засновниця Femen Анна Гуцол.

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"Попередньо самогубство, але чекаємо на офіційну відповідь поліції. Оксана повісилась. Її друзі стверджують, що бачили її у п'ятницю востаннє. А вчора вирішили вибити двері і знайшли її", - розповіла Гуцол.

Вона додала, що наразі вже зв'язалися з українським посольством, і вирішується питання про поховання Шачко.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня стало відомо, що активістка і одна з засновниць руху Femen Оксана Шачко покінчила життя самогубством. Оксана залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом тісно спілкувалася: "ви всі фейк".

Знайомі дівчини кажуть, що це була вже третя спроба суїциду за останні два роки.