Найбільш значущий аукціон в історії: коштовності останньої королеви Франції пустять з молотка (фото, відео)

Вони були приховані від публіки протягом останніх 200 років, тому нинішні торги експерти називають найбільш значними в історії.

Ювелірні прикраси, що належали останній королеві Франції Марії-Антуанетті, виставлені на продаж на аукціоні Sotheby's в Женеві.

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Вони були приховані від публіки протягом останніх 200 років, тому нинішні торги експерти називають найбільш значними в історії, оскільки королівські коштовності подібного рівня вкрай рідко виставляються на продаж, передає Бі-бі-сі.

На торги виставлені перлове кольє з діамантово-перловою підвіскою і сережки, що належали Марії-Антуанетті. Вони продаються разом з обширною колекцією прикрас, якою володіла італійська королівська сім'я Бурбонів-Парми.

"Ця екстраординарна колекція коштовностей дає чудову можливість познайомитися з тим, як жили їхні власники за останні кілька сотень років", - так прокоментувала ці торги заступник директора женевського відділення Sotheby's Даніелла Мачетті.

Однак незалежно від історії їх власників, всі ці речі гарні самі по собі, прикрашені рідкісними дорогоцінними каменями і зроблені з найбільшою ювелірною майстерністю.

Одним з найдорожчих предметів є перлина Марії-Антуанетти - натуральна перлина, оформлена як прикрашена діамантами підвіска, яку експерти оцінюють в $2 млн.

Намисто з натуральних перлів і діамантів, а також пара сережок з перлів і діамантів оцінюються в $300 тис. за кожен лот, тоді як перстень з вензелем, якому захований локон королеви, оцінений в $10 тис.

Серед інших предметів цієї королівської колекції - особисті прикраси, що належали королю Франції Карлу X, зокрема, діамантова тіара, що оцінюється в $550 тис.

Марія-Антуанетта була молодшою дочкою імператора Австрії Франца I і його дружини, ерцгерцогині Марії Терезії. Її заміжжя з королем Франції Людовіком XVI об'єднало дві королівські династії Габсбургів і Бурбонів.

У ролі королеви Франції Марія-Антуанетта відрізнялася екстравагантноюм і вкрай марнотратною поведінкою, що викликало до неї різку неприязнь народу і в підсумку призвело до Французької революції. Їй вдалося вивезти свої коштовності до родичів у Австрію, проте сама вона не зуміла втекти з Франції і була страчена на гільйотині в 1793 році у віці 37 років.