КНДР протестувала «передове» стратегічне озброєння

Протестовану стратегічну зброю було «нещодавно розроблено».

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин у п'ятницю, 16 жовтня, відвідав військовий полігон, де пройшли успішні випробування «передового» озброєння.

Відзначається, що протестована стратегічна зброя була «нещодавно розроблена» і є «передовою». Про це повідомляє Reuters з посиланням на "Ренхап".

На північнокорейському телеканалі KCTV також заявили, що ця зброя «розроблялася довгий час».

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Додаткової інформації про зброю не наводиться.

Раніше телеканал NBC повідомляв, що КНДР продовжує працювати над програмою балістичних ракет всупереч обіцянкам згорнути ракетну програму.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що відомості ЗМІ «помилкові» і він перший повідомить, якщо ситуація з Північною Кореєю знову стане напруженою.