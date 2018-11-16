Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку

Андрей Бабіш подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш емоційно відреагував на заклики до його відставки і заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.

Про це він заявив у п’ятницю вранці перед вильотом до Брюсселя, повідомляє Європравда з посиланням на видання Novinky.

"Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи", - заявив Бабіш.

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Він також подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

Раніше УНІАН повідомляв, що чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до Криму через корупційне розслідування.

Раніше син прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявив, що минулого року його проти його волі відправили в окупований Крим та утримували там, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Пізніше Бабіш заперечив звинувачення свого сина, що він насильно вивіз його в окупований Крим. Згодом Бабіш підтвердив, що його син Андрій був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.