Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку
Прем’єр-міністр Андрей Бабіш емоційно відреагував на заклики до його відставки і заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.
Про це він заявив у п’ятницю вранці перед вильотом до Брюсселя, повідомляє Європравда з посиланням на видання Novinky.
"Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи", - заявив Бабіш.
Читайте також"Кримський скандал" за участю прем'єра Чехії: у Празі тисячі людей вимагають відставки Бабіша
Він також подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.
Раніше УНІАН повідомляв, що чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до Криму через корупційне розслідування.
Раніше син прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявив, що минулого року його проти його волі відправили в окупований Крим та утримували там, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.
Пізніше Бабіш заперечив звинувачення свого сина, що він насильно вивіз його в окупований Крим. Згодом Бабіш підтвердив, що його син Андрій був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.