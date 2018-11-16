"Чому не свастика?": у Європарламенті закликають Amazon відмовитися від речей з радянською символікою

Європарламентарі відзначають, що "засуджують використання символів нацистських і радянських режимів", вказуючи, що режими "систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію".

Двадцять сім членів Європарламенту (ЄП) звернулися до американського гіганта інтернет-торгівлі Amazon Inc із закликом зупинити торгівлю речами з радянською символікою.

Як передає видання Delfi, звернення до глави компанії Джеффа Безоса підписали члени ЄП з Литви, Польщі, Нідерландів, Хорватії, Латвії, Сполученого Королівства, Словаччини, Естонії, Фінляндії, Португалії, Угорщини, Іспанії, які представляють основні політичні групи.

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Лист ініціював литовський парламентарій Антанас Гуога. У зверненні парламентарі відзначають, що "засуджують використання символів нацистських і радянських режимів", вказуючи, що режими "систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію".

"Кількість жертв радянського режиму перевищує 60 млн, понад 10 млн осіб були вислані в трудові табори в Сибіру, жили там у нелюдських умовах, виконували примусову працю, відчували голод і фізичне насильство. Криваві дії радянського режиму, терор і нелюдяність випробували майже всі окуповані держави, а наслідки цих трагічних дій відчуваються до цих пір", – підкреслюють представники ЄП.

Європарламентарі реагують на ініціативу #WhyNotSvastika, що з'явилася в соціальних мережах, в ході якої Amazon закликають зупинити торгівлю десятками майок з радянською символікою. Після критики Литви та інших Балтійських країн від торгівлі майками з радянською символікою цієї осені відмовилися Walmart Inc і Adidas.