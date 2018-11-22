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"У Москві почалося": з майданчика біля Кремля злетіли два вертольоти Мі-8, один тягне в сітці схожі на людей фігури (фото, відео)

14:43, 22 листопада 2018
Русский міръ
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Наразі немає подробиць того, що відбувається / Скріншот

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Про це повідомляє Telegram-канал "Лентач". Один з вертольотів тягне сітку, в якій перебувають три фігури, що нагадують людей. Живі це люди чи манекени - незрозуміло.

До речі, на Мі-8, за даними ЗМІ, любить літати Путін.

Кілька москвичів опублікували фото і відео, на яких видно, що це військові машини Мі-8. "У Москві почалося", - коротко підписав знімок користувач Twitter Іллюша Газлайт.

#вертоліт

Допис, поширений анжела (@andzhana000)

#вертоліт #кремль ось це так

Допис, поширений azuevskiy_anton (@azuevskiy_anton)

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Теги: #Кремль#Москва