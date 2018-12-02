Глава Пентагону: до Путіна явно "погано доходить"

США зроблять усе необхідне для захисту своєї демократії, наголосив міністр оборони.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив російську сторону в черговій спробі втрутитися в американські вибори та порушенні міжнародних угод. За його словами, до російського президента Володимира Путіна «погано доходить».

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Як повідомляє Reuters, відповідну заяву Меттіс зробив на форумі з безпеки в Каліфорнії. Глава Пентагону вжив щодо Путіна вислів "slow learner" (у перекладі – "поганий учень", повільно тямуща людина).

«Путін знову намагався нерозумно втрутитися в наші вибори минулого місяца. І ми бачимо продовження зусиль в цьому напрямку», – заявив Меттіс, додавши, що США зроблять все необхідне, щоб захистити свою демократію.

Він також порушив тему захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці.

«До пана Путіна явно погано доходить. Він не визнає, що те, що він робить, насправді породжує ворожість до його людей», - наголосив він.

Раніше Меттіс заявив, що захопивши три кораблі ВМС України разом з екіпажами, Москва порушила умови договору з Києвом. За його словами, Росії довіряти не можна.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив скасувати заплановану зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", тому що Росія не повернула Україні моряків та кораблі, захоплені 25 листопада в Керченській протоці. Президент США підкреслив, що очікує врегулювання ситуації навколо полонених українських моряків.