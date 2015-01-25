Завтра ОБСЄ збереться на спеціальне засідання через погіршення ситуації на сході України

Головуюча в ОБСЄ Сербія скликає на 26 січня спеціальне засідання Постійної Ради організації через ситуацію в Україні, передає кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Читайте такожМогеріні заявила, що Рада ЄС збереться на надзвичайне засідання щодо Маріуполя у четвер

"У світлі швидкого погіршення ситуації на сході України, в тому числі вчорашній обстріл Маріуполя та кількість випадків цивільних втрат, яка збільшується, сербське головування в ОБСЄ сьогодні анонсувало, що спеціальне засідання Постійної Ради ОБСЄ відбудеться у понеділок, 26 січня, у Відні", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.

На спеціальному засіданні також будуть обговорюватись питання щодо подальших мирних консультацій Тристоронньої контактної групи високих представників України, Росії, головуючого в офісі ОБСЄ та інших підписантів Мінських документів.