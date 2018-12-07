Меркель офіційно пішла з посади голови ХДС через 18 років (фото, відео)

Під час дводенного з'їзду делегати ХДС оберуть нового голову партії.

У Гамбурзі під час з'їзду партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) федеральний канцлер країни Ангела Меркель склала з себе повноваження голови політичної сили, яку очолювала протягом 18 років.

Під час дводенного з'їзду делегати ХДС оберуть нового голову партії, який найімовірніше буде кандидатом на посаду федерального канцлера Німеччини під час виборів у 2021 році, пише Reuters.

Читайте такожМеркель знову стала найвпливовішою жінкою за версією Forbes

Меркель виступила на партійному з'їзді з прощальною промовою перед тим, як партія обере її наступника. Вона висловила вдячність за можливість очолювати ХДС протягом 18 років - 13 з них у ролі канцлера.

"Це було для мене величезним задоволенням і честю, - сказала Меркель. - Сьогодні я хочу попрощатися зі своїми співробітниками в ХДС і сказати спасибі за роботу, працьовитість, ідеї, критику".

Вона також підкреслила, що ХДС повинна дивитися не назад, а вперед. З новими людьми, але з колишніми цінностями.

"У такі часи, як зараз, ми будемо захищати наші ліберальні погляди і наш життєвий уклад, як у своїй країні, так і за кордоном", - резюмувала Меркель.

Після промови вона ледве стримувала сльози, а делегати з'їзду десять хвилин стоячи аплодували Меркель.

У голосуванні за нового лідера ХДС візьмуть участь 1001 делегат. Під час партійного з'їзду також переоберуть президію і правління партії.

За даними ЗМІ, в політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.

Головний претендент на посаду голови ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер, протеже Меркель. Вважається, що вона буде продовжувати політику Меркель. Інший кандидат - Фрідріх Мерц, що є противником канцлера Німеччини. Він вважає, що найбільша в Європі економіка повинна робити більше для Європейського союзу.

Третій претендент - міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан. Нового голову партії ХДС оберуть сьогодні.

Нагадаємо, перед цим Меркель в останній раз в якості лідера партії ХДС була присутня на засіданні правлячої коаліції Німеччини - фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" (ХДС/ХСС) 28 листопада. Тоді коаліція ухвалила документ, який визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки.

29 жовтня стало відомо про те, що Ангела Меркель піде з посади голови Християнсько-демократичного союзу. Потім Меркель заявила про те, що більше не буде балотуватися на посаду канцлера.

Водночас Меркель додала, що до виборів у 2021 році продовжить виконувати обов'язки глави уряду.

Меркель очолювала партію Християнсько-демократичний союз з 2000 року. З 2005 року вона перебуває на посаді канцлера Німеччини.