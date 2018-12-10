Лікар з Конго та правозахисниця з Іраку отримали Нобелівську премію миру (фото)

Муквеге й Мурад здобули цю відзнаку за боротьбу з використанням сексуального насилля як зброї під час війн і військових конфліктів.

Нобелівську премію миру-2018 вручили сьогодні в Осло лікарю-гінекологу з Конго Денісу Муквеге та правозахисниці з Іраку, представниці єзидів Наді Мурад за їхню боротьбу проти сексуального насилля щодо жінок.

Лікар-гінеколог із Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге та правозахисниця з Іраку Надя Мурад у понеділок, 10 грудня, отримали Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представницю Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен, Муквеге й Мурад здобули цю відзнаку за боротьбу з використанням сексуального насилля як зброї під час війн і військових конфліктів.

«Вони привернули увагу до жінок в Іраку, Конго та в усьому світі», - зазначила Райс-Андерсен.

Сексуальні злочини не можуть залишатися непокараними і сприйматися як "побічна шкода" під час війн, підкреслила вона. Муквеге й Мурад, за її словами, є "двома найсильнішими голосами" в боротьбі з такими злочинами.

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Надя Мурад у своїй промові закликала до міжнародного захисту єзидів. 25-річна Мурад виросла на півночі Іраку. Родину дівчини у 2014 році захопили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". Її матір та брата вбили, а її саму продали в сексуальне рабство разом із тисячами інших жінок-єзидок. Після трьох місяців у полоні їй вдалося втекти.

За ініціативою прем'єр-міністра федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфріда Кречмана Мурад запросили до Німеччини. У 2016 році дівчина отримала премію Андрія Сахарова за свободу думки, яку присуджує Європарламент, і премію імені Вацлава Гавела, яку Рада Європи вручає за особливі заслуги у сфері захисту прав людини. У 2016 році Мурад стала послом доброї волі ООН.

63-річний Деніс Муквеге наприкінці 1990-х заснував на сході Конго лікарню. Там лікували жінок-жертв зґвалтувань під час війни в Конго наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Пацієнтками лікарні були понад 50 тисяч жінок.

Муквеге народився в 1955 році в родині пастора. Вивчав медицину в Бурунді, пізніше здобув у Франції кваліфікацію гінеколога. За власними словами, він намагається лікувати не лише фізичні, а й психологічні травми пацієнток.

Він - кавалер французького Ордена Почесного легіону. У 2008 році він став лауреатом премії ООН з прав людини. У 2014 році лікарю вручили премію імені Сахарова за роботу з реабілітації жінок-жертв сексуального насильства.