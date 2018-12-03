"Він схожий на пакмана": ЗМІ оприлюднили переписку вбитого журналіста Хашоггі з критикою принца Саудівської Аравії

Повідомлення Хашоггі з критикою саудівського принца можуть бути долучені до справи як докази.

Убитий журналіст Джамаль Хашоггі у більш ніж 400 повідомленнях у WhatsApp описував саудівського принца Мохаммеда бін Салмана як "звіра" і "пакмана", який "пожере все на своєму шляху, навіть своїх прихильників".

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на CNN.

Зазначається, що журналісти CNN отримали дані переписки між Хашоггі та активістом Омаром Абдулазізом.

"Арешти є невиправданими, але тиранія не має логіки. Він любить силу, схожий на "пакмана": чим більше жертв він їсть, тим більше він хоче", - описував саудівського принца Хашоггі.

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"Абдулазіз у серпні почав підозрювати, що їх переписку, можливо, перехопила саудівська влада. Через два місяці Джамала вбили", - йдеться у матеріалі.

"Злам мого телефону відіграв важливу роль у тому, що сталося з Джамалом, мені дуже шкода. Вина мене вбиває", - сказав Аблулазіз в інтерв'ю CNN.

За даними видання, повідомлення Хашоггі з критикою саудівського принца можуть бути долучені до справи як докази.

Як повідомлялось, Канада запровадила санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії, яких вважає причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Раніше персональні санкції щодо саудитів запровадили Франція та Німеччина.

Кілька країн ЄС, зокрема Фінляндія, Данія та Німеччина вже заявили, що призупиняють експорт зброї до Саудівської Аравії.

Критик саудівського королівського двору Джамаль Хашоггі був убитий у консульстві королівства у Стамбулі 2 жовтня. Саудівська прокуратура стверджує, що журналіста убили після того, як не змогли добровільно переконати його повернутись у Саудівську Аравію.

Турецька сторона впевнена, що Хашоггі планували убити заздалегідь, з високою вірогідністю - за вказівкою оточення наслідного принца або й самого принца.