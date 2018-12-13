У США звинувачена в шпигунстві росіянка Бутіна частково визнала свою провину
Громадянка РФ Марія Бутіна дала федеральному суду округу Колумбія (США) свідчення щодо порушення нею закону про іноземних агентів.
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Про це повідомляє російське агентство ТАСС. Росіянка також підтвердила, що уклала угоду зі слідством і відмовилася від судового процесу.
На запитання судді про те, чи дійсно вона вступала у змову, щоб зашкодити інтересам США, Бутіна відповіла «так».
Марія Бутіна зізналася, що діяла за вказівкою російського політика Олександра Торшина. Прокурор заявив, що вона намагалася обзавестися знайомствами з впливовими людьми, які можуть вплинути на політичну ситуацію в США.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну.
Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику". Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.
Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.