У США звинувачена в шпигунстві росіянка Бутіна частково визнала свою провину

Обвинувачена зізналася, що діяла за вказівкою російського політика Олександра Торшина.

Громадянка РФ Марія Бутіна дала федеральному суду округу Колумбія (США) свідчення щодо порушення нею закону про іноземних агентів.

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС. Росіянка також підтвердила, що уклала угоду зі слідством і відмовилася від судового процесу.

На запитання судді про те, чи дійсно вона вступала у змову, щоб зашкодити інтересам США, Бутіна відповіла «так».

Марія Бутіна зізналася, що діяла за вказівкою російського політика Олександра Торшина. Прокурор заявив, що вона намагалася обзавестися знайомствами з впливовими людьми, які можуть вплинути на політичну ситуацію в США.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну.

Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику". Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.

Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.