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У США звинувачена в шпигунстві росіянка Бутіна частково визнала свою провину

19:06, 13 грудня 2018
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Марія Бутіна частково визнала свою провину в американському суді / REUTERS

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС. Росіянка також підтвердила, що уклала угоду зі слідством і відмовилася від судового процесу.

На запитання судді про те, чи дійсно вона вступала у змову, щоб зашкодити інтересам США, Бутіна відповіла «так».

Марія Бутіна зізналася, що діяла за вказівкою російського політика Олександра Торшина. Прокурор заявив, що вона намагалася обзавестися знайомствами з впливовими людьми, які можуть вплинути на політичну ситуацію в США.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, у Вашингтоні за звинуваченням "у змові з метою роботи агентом Російської Федерації" без попередження влади США затримали 29-річну росіянку Марію Бутіну.

Зокрема, Бутіну звинувачують у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, які мають вплив на американську політику". Пізніше Федеральний окружний суд Вашингтона відмовився відпускати Марію Бутіну під заставу.

Після затримання в США ЗМІ нагадали, що Бутіна підтримувала анексію Росією Криму і бойовиків на Донбасі.

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Теги: #США#Россия#шпіонаж