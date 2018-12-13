США хочуть боротися зі зростанням впливу Росії в Африці

За словами Болтона, Москва в процесі зміцнення своєї присутності в регіоні плює на верховенство закону і права людини.

Розвиток економічних зв’язків з країнами Африки стане «першочерговим пріоритетом» для США. Зокрема, Вашингтон буде працювати над тим, щоб створити можливості в регіоні для американського бізнесу і захистити незалежність африканських держав, оскільки це входить в американські інтереси.

Про це, як пише Reuters, сказав радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

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«Конкуренти за велику владу, зокрема Китай і Росія, швидко розширюють свій політичний і фінансовий вплив у Африці. Вони умисне і агресивно спрямовують свої інвестиції в регіон, щоб тримати конкурентні переваги над США», - сказав він.

Він додав, що Китай використовує хабарі, сумнівні угоди і стратегічно використовує боргові зобов’язання, щоб зробити Африку «заручницею бажань і вимог Пекіна».

«Китайські інвестиційні практики наскрізь пронизані корупцією», - сказав Болтон.

Росію в своїх коментарях він теж не жалів.

«По всьому континенту Росія розвиває свої економічні і політичні відносини, зневажаючи при цьому верховенство закону, відповідальність і прозорість врядування», - підкреслив він.

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При цьому, Болтон звинуватив Росію в тому, що вона продає зброю і енергоносії країнам за умови, що на засіданнях ООН вони будуть голосувати за рішення, «які будуть тримати автократів при владі, підривати мир і безпеку і йти в розріз з інтересами африканських народів».