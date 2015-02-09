Міноборони Польщі: Важко бути оптимістом, але сподіваємося на успішні переговори в Мінську

Міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк сподівається на успішні переговори лідерів «нормандської четвірки» 11 лютого в Мінську щодо Донбасу, але зазначає, що "важко бути оптимістом" в цій справі.

Про це повідомляє РАР.

"Ми хочемо, аби вони принесли припинення вогню, щоб перестали гинути люди, та повернення до Мінських домовленостей", - сказав він.

Сємоняк висловив сподівання, що вдасться добитися такого результату, назвавши неприпустимим для XXI століття смерть людей у Європі "від куль та бомб".

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Польський міністр сказав, що важко бути оптимістом в умовах, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель минулої суботи теж дуже обережно говорила про можливість успіху цих переговорів, та нагадав про зрив раніше досягнутих домовленостей.

"Здається, що треба за будь-яку ціну добитися того, аби зупинити військові дії та розмовляти про те, як вирішити конфлікт", - відзначив він.

Сємоняк також додав, що вже з вересня минулого року "щораз менше людей мають ілюзії стосовно російської політики", та зауважив, що був розчарований повторенням російськими політиками тез російської пропаганди на тему України на конференції в Мюнхені.

"Це робить діалог дуже складним. Але, як вже говорив, бажаємо успіху місії канцлера Меркель та президента Олланда. Захід теж має сильні козирі", - відзначив польський міністр.