Нові Мінські домовленості не варті паперу, на якому вони написані - екс-глава МВС Польщі

Нові досягнуті у Мінську домовленості про вирішення конфлікту на Донбасі без реального припинення бойових дій не варті навіть паперу, на якому вони написані.

Про це йдеться у коментарі колишнього міністра внутрішніх справ Польщі, а нині керівника аналітичного центру Instytut Obywatelski Бартоломея Сєнкевича, переданому УНІАН.

"Жодні декларації на цьому етапі не варті паперу, на якому вони написані, доти, доки не буде зупинено бойових дій на сході України. Ознакою миру будуть не декларації політиків у Мінську, Москві чи Берліні, а тиша на фронті", - відзначив він.

Політик висловив сподівання, що Росія не використає ці домовленості для того, аби продовжити свою "гру війною", а для лідерів Німеччини та Франції вони не стануть вигідним виправданням у дусі "ми зробили що могли".

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Сєнкевич звернув увагу на два важливих моменти досягнутих домовленостей, серед яких безсумнівний факт того, що вони насправді вигідні Україні, котрій надзвичайно важко реформувати країну в умовах війни на Донбасі.

З другого боку - уперше з часів завершення Другої світової війни питання безпеки в Європі вирішувалося без присутності США.

"Таким чином відкривається вікно до цілком нової політичної реальності на континенті. На кінець варто додати, що це було роками недосяжний постулат російської закордонної політики", - зазначив він.

"Можливо, через роки ми визнаємо, що бої навколо Дебальцевого, Луганська чи Маріуполя насправді велися за іншу ставку. І це не суверенність України тоді була ключовою, хоч, власне, від неї все почалося", - написав Сєнкевич, котрий очолював польське МВС в 2013-2014 роках.