Російський опозиціонер: Якщо опозиція не боїться Путіна в РФ, то не варто боятися його і в Європі

Російський опозиціонер Ілля Яшин закликав європейських політиків не боятися президента Росії Володимира Путіна і підтримати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність своєї держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на форумі Україна-Європа у польському Лодзі під час дискусії на тему «неоголошеної війни" в Україні.

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"Якщо російська опозиція не боїться його в РФ, то не варто боятися його в Європі", - сказав Яшин.

Політик з російської партії ПАРНАС висловив переконання, що США і Великобританія повинні виконати свої зобов'язання щодо захисту територіальної цілісності України, які вони взяли на себе в Будапештському меморандумі після відмови Києва від ядерної зброї.

Яшин висловив думку, що досягнуті минулого тижня нові домовленості про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, найімовірніше, не будуть втілені в життя.

"Перші Мінські угоди були розтоптані. Судячи з того, що відбувається в Дебальцевому, така ж доля чекає і другі Мінські домовленості", - сказав він.

У цій ситуації, на його думку, західні країни і українське суспільство повинні продемонструвати згуртовану позицію.

Яшин також сказав, що Путін рахується лише з силою, а кожну поступку сприймає як слабкість і намагатиметься зайняти чергові території України.

"Путін просунеться настільки глибоко (всередину Україні), наскільки це йому дозволять українці та західні партнери", - зазначив політик, висловивши впевненість у тому, що Путіна насправді можна зупинити.

При цьому Яшин звинуватив у цинізмі весь російський істеблішмент, представники якого на тлі публічних антизахідних заяв насолоджуються принадами західного життя.

"Путін хоче правити, як Сталін, а жити - як Абрамович", - сказав він.

Політик назвав таку ситуацію слабкістю російського режиму, зазначивши ефективність запроваджених Заходом санкцій проти РФ.

"Запас міцності, очевидно, не в змозі витримати тиск, який здійснюється тривалий час. Санкції досить ефективні", - сказав Яшин, висловивши думку, що в певний момент це може спровокувати конфлікт у владі.

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Яшин також висловив переконаність у тому, що Путін намагається уникнути прямого протистояння із Заходом, оскільки "він - не самогубець", і усвідомлює, що це загрожує йому "долею Мілошевича".

Політик сказав, що Путін намагається налагодити чисто комерційні відносини із Заходом, за прикладом Саудівської Аравії, яка тільки торгує енергоносіями і ніхто не втручається в її внутрішню політику.

Це, як розраховує російський президент, дало б йому змогу зберегти його владу в країні, зазначив Яшин.