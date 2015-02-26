Російський письменник - Путіну: Якщо Савченко помре - у вас кидатимуть тим, що тхне

Лист опубліковано на сайті "Открытая Россия".

Відкритий лист Володимира Войновича президенту Росії.

"Пане Президенте!

Якщо молода українська героїня Надія Савченко помре у російській в'язниці від голоду, це, можливо, жодним чином не образить почуття вашого електорату. Але вам слід подумати про те, яке враження це справить на світову громадську думку. Цілком можливо і легко передбачувано, що вона відреагує на це навіть гостріше, ніж на приєднання Криму і війну в Донбасі. Люди так влаштовані, що іноді смерть однієї людини приголомшує їх більше, ніж загибель сотень на полі бою. Ставлення до вас за межами нашої країни і зараз незавидне, але після смерті Савченко вам краще буде не з'являтися в столицях західних держав. Натовпи людей зустрічатимуть вас образливими вигуками і киданням у вас чимось, що тхне. А ім'я Савченко стане загальною назвою. Про неї складатимуть легенди, писатимуть книги, зніматимуть фільми і називатимуть її ім'ям вулиці і площі.

Будь ласка, не ганьбіть зайвий раз себе і Росію і не допустіть загибелі цієї відважної жінки.

Судячи з дурних звинувачень, які їй пред'явлені, вона повинна бути просто звільнена.

Володимир Войнович

Москва,

25.02.15"

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