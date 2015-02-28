Через вбивство Нємцова марш 1 березня хочуть провести в центрі Москви

Про це повідомив один з організаторів акції співголова партії РПР-Парнас Михайло Касьянов, пише ТАСС.

"Прийнято рішення скасувати марш 1 березня і призначити траурний марш у центрі Москви", - сказав він. "З цього приводу ми вже вступили у взаємодію з мерією Москви", - додав Касьянов.

При цьому він уточнив, що панахида і похорон Нємцова "не пов'язані з планованим траурним маршем".

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Коментарів столичної мерії поки що нема.

Погоджена зі столичною мерією опозиційна акція повинна пройти в районі Мар'їно. Одним з її організаторів був співголова партії РПР-Парнас Борис Нємцов, вбитий цієї ночі в центрі Москви.