Через вбивство Нємцова марш 1 березня хочуть провести в центрі Москви
03:03, 28 лютого 2015Світ
4540 0
Опозиція у зв'язку з вбивством Бориса Нємцова скасувала узгоджена з мерією Москви ходу 1 березня.
Через вбивство Нємцова марш "Весна" хочуть провести в центрі Москви / vk.com/tasya_zv
Про це повідомив один з організаторів акції співголова партії РПР-Парнас Михайло Касьянов, пише ТАСС.
"Прийнято рішення скасувати марш 1 березня і призначити траурний марш у центрі Москви", - сказав він. "З цього приводу ми вже вступили у взаємодію з мерією Москви", - додав Касьянов.
При цьому він уточнив, що панахида і похорон Нємцова "не пов'язані з планованим траурним маршем".
Читайте такожНезадовго до вбивства Нємцов заявляв, що Путін може його вбити
Коментарів столичної мерії поки що нема.
Погоджена зі столичною мерією опозиційна акція повинна пройти в районі Мар'їно. Одним з її організаторів був співголова партії РПР-Парнас Борис Нємцов, вбитий цієї ночі в центрі Москви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter