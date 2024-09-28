Місто Міккелі розташоване приблизно у 105 кілометрах від кордону з Росією.

Фінляндія запропонувала розмістити новий підрозділ сухопутного командування НАТО в південно-східному місті Міккелі. Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що підрозділ, який називається багатокорпусним сухопутним командуванням, плануватиме, готуватиме та керуватиме діяльністю сухопутних сил НАТО в Північній Європі під командуванням Об’єднаних сил у Норфолку:

"Укомплектований союзниками та силами оборони Фінляндії, підрозділ відповідатиме за навчання НАТО та іншу діяльність у мирний час у своїй зоні за нормальних умов"

Водночас у разі "кризи" підрозділ керуватиме операціями сухопутних сил НАТО у своїй зоні.

Як відомо, Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні 2023 року і охороняє половину кордону НАТО від головного супротивника, Росії. При цьому командування армії Фінляндії вже базується в Міккелі.

Протистояння НАТО і Росії - останні новини

Атака на країни НАТО буде для Росії пострілом собі у скроню. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"Олександр Коваленко.

За його словами, більшість країн НАТО вже навіть чекають такої провокації Кремля, щоб мати підставу застосувати проти агресорки "усю військову машину НАТО".

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