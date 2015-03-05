У Росії захисники православ'я продаватимуть ляльки вуду з обличчями західних політиків
09:24, 05 березня 2015Світ
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Пермські активісти «Антимайдану» будуть продавати ляльки вуду з обличчями іноземних лідерів.
Раніше захисники православ'я спалили "труп Майдану" / Антимайдан Пермь
Про це пише Эхо Москвы.
Покупцям пропонують встромляти в них голки.
Читайте такожСенатор РФ розповів про майбутнє "Антимайдану": 10 тисяч активістів, тренувальні табори і лекції у вузахРаніше на ході цього руху в Москві був спалений так званий «труп Майдану». Організатори акції стверджували, що вона спрямована, зокрема, на захист православних цінностей.
Кожна лялька буде в окремому мішечку, до неї додаватимуться голки і набір наклейок з обличчями американських і українських лідерів, пише пермський ресурс 59.ru.
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