У Росії захисники православ'я продаватимуть ляльки вуду з обличчями західних політиків

09:24, 05 березня 2015
Світ
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Пермські активісти «Антимайдану» будуть продавати ляльки вуду з обличчями іноземних лідерів.

Раніше захисники православ'я спалили

Про це пише Эхо Москвы.

Покупцям пропонують встромляти в них голки.

Читайте такожСенатор РФ розповів про майбутнє "Антимайдану": 10 тисяч активістів, тренувальні табори і лекції у вузахРаніше на ході цього руху в Москві був спалений так званий «труп Майдану». Організатори акції стверджували, що вона спрямована, зокрема, на захист православних цінностей.

Кожна лялька буде в окремому мішечку, до неї додаватимуться голки і набір наклейок з обличчями американських і українських лідерів, пише пермський ресурс 59.ru.

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