У Росії захисники православ'я продаватимуть ляльки вуду з обличчями західних політиків

Про це пише Эхо Москвы.

Покупцям пропонують встромляти в них голки.

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Кожна лялька буде в окремому мішечку, до неї додаватимуться голки і набір наклейок з обличчями американських і українських лідерів, пише пермський ресурс 59.ru.