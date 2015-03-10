В Україні загинуло, щонайменше, 400-500 російських військових - Нуланд

Як пише Російська служба Голосу Америки, про це заявила помічник держсекретаря СЩА з європейських справ Вікторія Нуланд у вівторок 10 березня на слуханнях у Сенаті США, відповідаючи на запитання голови сенатського Комітету з міжнародних справ Боба Коркера про те, скільки солдатів російської армії загинуло на території України .

Нуланд зазначила, що Москва продовжує заперечувати факт присутності своїх військових на Донбасі.

Слухання під назвою ”Політика США в Україні: протидія Росії і стимулювання реформ” пройшли в Комітеті з міжнародних справ верхньої палати парламенту США.

Тим часом представник Міністерства фінансів США Рамін Толуй заявив, що лише в останні кілька місяців міжнародне співтовариство прийняло рішення збільшити підтримку України і виділити додаткові 10 млрд доларів для підтримки її економіки в світлі триваючої агресії Росії.

Толуй також заявив, що в другій половині цього року США нададуть українському уряду додатковий кредит у розмірі 1 млрд доларів.

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За словами Толуя, Москва поки не поспішає вимагати від України повернення кредиту в розмірі 3 млрд доларів, наданих Києву в останні тижні правління екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії .

Переговори про формат повернення цих коштів ведуться з МВФ, заявив представник Мінфіну США.